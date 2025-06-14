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Зеленський анонсував нові обміни полоненими — звернення

14 червня 2025 20:47
Аркадій Пастула - Редактор
Україна готується до нових обмінів полоненими — звернення Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обміни військовополоненими можуть продовжитися наступного тижня. За його словами, така домовленість є.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні у суботу, 14 червня.

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Зеленський зазначив, що сьогодні відбувся четвертий за тиждень обмін полоненими. 

"Дуже важливо — ми повертаємо додому наших хлопців із російського полону. І цього разу вдалося повернути, зокрема, наших українських офіцерів — армії, прикордонників. Звісно, також у цьому сьогоднішньому обміні солдати та сержанти", — зауважив він.

Відомо, що багато зі звільнених воїнів утримувалися в полоні ще з 2022 року. Йдеться про захисників Маріуполя, "Азовсталі" та хлопців, які перебували на інших напрямках фронту. Наразі усім військовим надається необхідна допомога після поранень та жорстких умов полону в РФ. Зеленський наголосив, що є дуже важкі стани.

За словами глави держави, наразі триває робота, аби повернути усіх українців, які перебувають в неволі Росії.

"Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає, і виконає так, як домовлялись", — додав Зеленський.

Нагадаємо, український лідер показав кадри повернення захисників з російського полону 14 червня.

А один з воїнів розповів, як окупанти відрізали йому вказівний палець. Вони заявили, що "він йому більше не потрібен".

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