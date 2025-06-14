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Зеленский анонсировал новые обмены пленными — обращение

14 июня 2025 20:47
Аркадий Пастула - Редактор
Украина готовится к новым обменам пленными — обращение Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмены военнопленными могут продолжиться на следующей неделе. По его словам, такая договоренность есть.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении в субботу, 14 июня.

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Зеленский отметил, что сегодня состоялся четвертый за неделю обмен пленными.

"Очень важно — мы возвращаем домой наших ребят из российского плена. И на этот раз удалось вернуть, в частности, наших украинских офицеров — армии, пограничников. Конечно, также в этом сегодняшнем обмене солдаты и сержанты", — отметил он.

Известно, что многие из освобожденных воинов удерживались в плену еще с 2022 года. Речь идет о защитниках Мариуполя, "Азовстали" и парнях, которые находились на других направлениях фронта. Сейчас всем военным оказывается необходимая помощь после ранений и жестких условий плена в РФ. Зеленский отметил, что есть очень тяжелые состояния.

По словам главы государства, сейчас идет работа, чтобы вернуть всех украинцев, находящихся в неволе России.

"Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере такая договоренность есть. Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит, и выполнит так, как договаривались", — добавил Зеленский.

Напомним, украинский лидер показал кадры возвращения защитников из российского плена 14 июня.

А один из воинов рассказал, как оккупанты отрезали ему указательный палец. Они заявили, что "он ему больше не нужен".

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