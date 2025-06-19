Обмін полоненими 19 червня — звільнений з полону розкрив перші емоції

Завжди чекав цього дня — звільнений з полону розкрив перші емоції
У четвер, 19 червня, відбувся обмін полоненими, повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, більшість з яких були в полоні з 2022 року. Звільнений боєць розповів, як сильно чекав цієї миті.
Кадри показав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.
Що сказав захисник після звільнення
"Я завжди надіявся та чекав цього дня", — заявив військовий.
Лубінець також привітав героїв із поверненням в Україну.
"Вітаємо вдома!" — написав він.
Нагадаємо, що у четвер, 19 червня, відбувся обмін полоненими з РФ. Українські захисники повернулися на рідню землю.
Напередодні Зеленський анонсував обміни військовополоненими можуть продовжитися цього тижня.
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