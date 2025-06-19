Обмін полоненими 19 червня — звільнений з полону розкрив перші емоції

Звільнений боєць. Фото: скриншот

У четвер, 19 червня, відбувся обмін полоненими, повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, більшість з яких були в полоні з 2022 року. Звільнений боєць розповів, як сильно чекав цієї миті.

Кадри показав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

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"Я завжди надіявся та чекав цього дня", — заявив військовий.

Лубінець також привітав героїв із поверненням в Україну.

"Вітаємо вдома!" — написав він.

Нагадаємо, що у четвер, 19 червня, відбувся обмін полоненими з РФ. Українські захисники повернулися на рідню землю.

Напередодні Зеленський анонсував обміни військовополоненими можуть продовжитися цього тижня.