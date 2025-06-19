Обмен пленными 19 июня - освобожденный из плена раскрыл первые эмоции

Освобожденный боец. Фото: скриншот

В четверг, 19 июня, состоялся обмен пленными, вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, большинство из которых были в плену с 2022 года. Освобожденный боец, рассказал, как сильно ждал этого момента.

Кадры показал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

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"Я всегда надеялся и ждал этого дня", — заявил военный.

Лубинец также поздравил героев с возвращением в Украину.

"Поздравляем дома!" — написал он.

Напомним, что в четверг, 19 июня, состоялся обмен пленными с РФ. Украинские защитники вернулись на родную землю.

Накануне Зеленский анонсировал обмены военнопленными могут продолжиться на этой неделе.