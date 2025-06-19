З російського полону повернулися українські захисники

До України з полону РФ повернулися захисники — фото
У четвер, 19 червня, відбувся черговий обмін полоненими з Росією. Відтак українські захисники повернулися на рідню землю.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Обмін полоненими — додому вдалося повернути низку українців
"Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року", — написав глава держави.
А також додав, що серед громадян України, яких вдалося повернути з російського полону, — захисники, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині.
"Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, що напередодні Зеленський заявив, що обміни військовополоненими можуть продовжитися цього тижня.
Зокрема, представник української розвідки заявив, що твердження Росії про нібито відсутність російських полонених в Україні не відповідають дійсності.
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