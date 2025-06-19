З російського полону повернулися українські захисники

Українські захисники, що повернулися додому в межах обміну з РФ 19 червня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 19 червня, відбувся черговий обмін полоненими з Росією. Відтак українські захисники повернулися на рідню землю.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Українські захисники, що повернулися додому в межах обміну з РФ 19 червня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

Обмін полоненими — додому вдалося повернути низку українців

"Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року", — написав глава держави.



А також додав, що серед громадян України, яких вдалося повернути з російського полону, — захисники, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині.



"Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну", — наголосив Зеленський.

Українські захисники, що повернулися додому в межах обміну з РФ 19 червня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

Нагадаємо, що напередодні Зеленський заявив, що обміни військовополоненими можуть продовжитися цього тижня.

Зокрема, представник української розвідки заявив, що твердження Росії про нібито відсутність російських полонених в Україні не відповідають дійсності.