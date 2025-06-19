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В Украину из плена РФ вернулись защитники — фото

19 июня 2025 14:47
Евтушенко Алина - редактор
Из российского плена вернулись украинские защитники
Украинские защитники, вернувшиеся домой в рамках обмена с РФ 19 июня 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

В четверг, 19 июня, состоялся очередной обмен пленными с Россией. Украинские защитники вернулись на родную землю.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Украинские защитники, вернувшиеся домой в рамках обмена с РФ 19 июня 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Обмен пленными — домой удалось вернуть ряд украинцев

"Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года", — написал глава государства.

А также добавил, что среди граждан Украины, которых удалось вернуть из российского плена, — защитники, которые воевали в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях.

"Работаем над возвращением наших людей. Спасибо всем, кто помогает делать эти обмены возможными. Наша цель — освободить каждого и каждую", — подчеркнул Зеленский.

обмін полоненими
Украинские защитники, вернувшиеся домой в рамках обмена с РФ 19 июня 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Напомним, что накануне Зеленский заявил, что обмены военнопленными могут продолжиться на этой неделе.

В частности, представитель украинской разведки заявил, что утверждения России о якобы отсутствии российских пленных в Украине не соответствуют действительности.

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