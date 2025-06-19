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В ГУР відреагували на заяви Кремля про всіх визволених полонених

19 червня 2025 13:51
Анастасія Постоєнко - Редактор
ГУР спростувало російську заяву про всіх звільнених полонених окупантів
Звільнені з полону українські бійці. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Анастасія Постоєнко - Редактор

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що твердження Росії про нібито відсутність російських полонених в Україні не відповідають дійсності. За його словами, такі повідомлення є черговою маніпуляцією, спрямованою на дестабілізацію українського суспільства та пропаганди "фальшивого патріотизму" в самій Росії.

Про це Андрій Юсов заявив у коментарі для "РБК-Україна".

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Юсов зазначив, що заяви Кремля є брехливими. Російська влада робить це для того, щоб посіяти паніку та зневіру серед українців. Натомість в Україні насправді утримуються тисячі російських військовополонених. Конкретну кількість він не озвучив, але наголосив, що обмінний фонд продовжує поповнюватися.

Водночас він спростував і поширювані в Росії заяви про нібито десятки тисяч українських полонених, що також не відповідає дійсності.

Юсов підтвердив, що робота в напрямку повернення українських військових триває, як і формування обмінного фонду, попри спроби інформаційного тиску з боку Росії.

"І робота з поповнення обмінного фонду буде продовжена, попри різноманітні маніпуляції", — додав Юсов.

Нагадаємо, кілька днів тому між Україною та Росією відбувся останній етап обміну полоненими військовими та тілами загиблих. Ці обміни відбувалися під час переговорів у Стамбулі. 

Тим часом в МВС заявили, що на ідентифікацію особи загиблих можуть витратити до 14 місяців. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що Росія передала не лише українських загиблих військовослужбовців, а й своїх

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