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В ГУР высказались про заявление РФ о всех освобожденных пленных

19 июня 2025 13:51
Анастасия Постоенко - Редактор
ГУР опровергло российское заявление о всех освобожденных пленных оккупантов
Освобожденные из плена украинские бойцы. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Анастасия Постоенко - Редактор

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что утверждения России о якобы отсутствии российских пленных в Украине не соответствуют действительности. По его словам, такие сообщения являются очередной манипуляцией, направленной на дестабилизацию украинского общества и пропаганды "фальшивого патриотизма" в самой России.

Об этом Андрей Юсов заявил в комментарии для "РБК-Украина".

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Юсов отметил, что заявления Кремля являются лживыми. Российские власти делают это для того, чтобы посеять панику и уныние среди украинцев. Зато в Украине на самом деле удерживаются тысячи российских военнопленных. Конкретное количество он не озвучил, но отметил, что обменный фонд продолжает пополняться.

В то же время он опроверг и распространяемые в России заявления о якобы десятках тысяч украинских пленных, что также не соответствует действительности.

Юсов подтвердил, что работа в направлении возвращения украинских военных продолжается, как и формирование обменного фонда, несмотря на попытки информационного давления со стороны России.

"И работа по пополнению обменного фонда будет продолжена, несмотря на различные манипуляции", — добавил Юсов.

Напомним, несколько дней назад между Украиной и Россией состоялся последний этап обмена пленными военными и телами погибших. Данные обмены согласовали во время переговоров в Стамбуле.

Между тем в МВД заявили, что на идентификацию личности погибших могут потратить до 14 месяцев. Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что Россия передала не только украинских погибших военнослужащих, но и своих.

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