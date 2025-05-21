З'явилися нові деталі вбивства Андрія Портнова в Мадриді.

Тіло Андрія Портнова переносять з місця, де його застрелили. Фото: Reuters

У середу, 21 травня, в Мадриді невідомий озброєний чоловік застрелив колишнього українського політика Андрія Портнова. Згодом з'явилися подробиці цього інциденту в Іспанії.

Про це інформує El Mundo.

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За даними видання, Портнова вбили п'ятьма пострілами, контрольний був в голову. Це сталося відразу після того, як колишній політик відвів двох маленьких доньок до школи.

Портнов повертався до свого автомобіля "Мерседес Е-класу", розмовляючи телефоном. Як інформує видання, кілер стріляв ззаду, він був одягнений в спортивний костюм.

Після пострілу першою до Портнова підійшла жінка, яка покликала на допомогу і почала кричати.

Прибувши на виклик, лікарі змогли лише констатувати смерть від поранень, несумісних з життям. Двоє поліціянтів, які прибули на місце події, негайно повідомили в школу про те, що сталося, і спробували знайти матір доньок Портнова.

Наразі поліція розшукує щонайменше двох чоловіків, яких вважають причетними до вбивства. За однією версією, у кілера був спільник на мотоциклі. За другою — стрілок втік у напрямку мадридського району Каса-де-Кампо, де поліція розгорнула пошукову операцію.

Раніше експерт заявив, що вбивство Андрія Портнова у Мадриді 21 травня має вигляд цілеспрямованої ліквідації.

Крім того, іспанські медики розкрили деталі смерті Портнова.