Появились новые детали убийства Андрея Портнова в Мадриде.

Тело Андрея Портнова переносят с места, где его застрелили. Фото: Reuters

В среду, 21 мая, в Мадриде неизвестный вооруженный мужчина застрелил бывшего украинского политика Андрея Портнова. Впоследствии появились подробности этого инцидента в Испании.

Об этом информирует El Mundo.

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По данным издания, Портнова убили пятью выстрелами, контрольный был в голову. Это произошло сразу после того, как бывший политик отвел двух маленьких дочерей в школу.

Портнов возвращался к своему автомобилю "Мерседес Е-класса", разговаривая по телефону. Как информирует издание, киллер стрелял сзади, он был одет в спортивный костюм.

После выстрела первой к Портнову подошла женщина, которая позвала на помощь и начала кричать.

Прибыв на вызов, врачи смогли лишь констатировать смерть от ранений, несовместимых с жизнью. Двое полицейских, прибывших на место происшествия, немедленно сообщили в школу о случившемся и попытались найти мать дочерей Портнова.

Сейчас полиция разыскивает по меньшей мере двух мужчин, которых считают причастными к убийству. По одной версии, у киллера был сообщник на мотоцикле. По второй — стрелок сбежал в направлении мадридского района Каса-де-Кампо, где полиция развернула поисковую операцию.

Ранее эксперт заявил, что убийство Андрея Портнова в Мадриде 21 мая имеет вид целенаправленной ликвидации.

Кроме того, испанские медики раскрыли детали смерти Портнова.