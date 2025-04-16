Вбивство 19-річного хлопця у Франківську — причетним повідомили про підозру

Правоохоронці на місці злочину. Фото: УНІАН

Правоохоронці повідомили про підозру підліткам, яких підозрюють у вбивстві 19-річного хлопця в Івано-Франківську. Вони завдали загиблому кілька ударів ножем, а тіло намагалися приховати на околиці міста.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області у середу, 16 квітня.

Реклама

Читайте також:

Підозри причетним до вбивства хлопця

Правоохоронці розповіли, що близько 02:00 16 квітня вони знайшли тіло 19-річного хлопця з ознаками насильницької смерті. На місці вони вилучили речові докази, які вже направили на експертне дослідження.

Знаряддя вбивства. Фото: Нацполіція

Поліцейським вдалося встановити причетних до злочину осіб за лічені хвилини. Ними виявилися двоє 14-річних місцевих підлітків. За даними слідства, діти обманули потерпілого, заманили його в лісопаркову зону та навмисне вбили.

"Неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім заволоділи його особистим майном, а тіло заховали в лісі", — йдеться у повідомленні.

Так, підозрюваних вже затримали і повідомили їм про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю. Крім того, вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника — 15-річного неповнолітнього. Досудове розслідування триває.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 16 квітня стало відомо, що у Франківську вбили 19-річного хлопця.

Також ми писали, що на Буковині хлопець побив свою дівчину до смерті. Незадовго суд обрав для юнака запобіжний захід.