Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Вбивство хлопця у Франківську — підліткам оголосили підозри arrow

Вбивство хлопця у Франківську — підліткам оголосили підозри

16 квітня 2025 19:15
Карина Приходько - Редактор
Вбивство 19-річного хлопця у Франківську — причетним повідомили про підозру
Правоохоронці на місці злочину. Фото: УНІАН
Карина Приходько - Редактор

Правоохоронці повідомили про підозру підліткам, яких підозрюють у вбивстві 19-річного хлопця в Івано-Франківську. Вони завдали загиблому кілька ударів ножем, а тіло намагалися приховати на околиці міста.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області у середу, 16 квітня.

Реклама
Читайте також:

Підозри причетним до вбивства хлопця

Правоохоронці розповіли, що близько 02:00 16 квітня вони знайшли тіло 19-річного хлопця з ознаками насильницької смерті. На місці вони вилучили речові докази, які вже направили на експертне дослідження. 

Підлітки вбили 19-річного хлопця у Франківську
Знаряддя вбивства. Фото: Нацполіція

Поліцейським вдалося встановити причетних до злочину осіб за лічені хвилини. Ними виявилися двоє 14-річних місцевих підлітків. За даними слідства, діти обманули потерпілого, заманили його в лісопаркову зону та навмисне вбили. 

"Неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім заволоділи його особистим майном, а тіло заховали в лісі", — йдеться у повідомленні.

Так, підозрюваних вже затримали і повідомили їм про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю. Крім того, вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника — 15-річного неповнолітнього. Досудове розслідування триває.

Вбивство хлопця в Івано-Франківську
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 16 квітня стало відомо, що у Франківську вбили 19-річного хлопця

Також ми писали, що на Буковині хлопець побив свою дівчину до смерті. Незадовго суд обрав для юнака запобіжний захід

вбивство підлітки поліція Івано-Франківськ підозра
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама