Вбивство 19-річного хлопця у Франківську — причетним повідомили про підозру

Вбивство хлопця у Франківську — підліткам оголосили підозри
Правоохоронці повідомили про підозру підліткам, яких підозрюють у вбивстві 19-річного хлопця в Івано-Франківську. Вони завдали загиблому кілька ударів ножем, а тіло намагалися приховати на околиці міста.
Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області у середу, 16 квітня.
Підозри причетним до вбивства хлопця
Правоохоронці розповіли, що близько 02:00 16 квітня вони знайшли тіло 19-річного хлопця з ознаками насильницької смерті. На місці вони вилучили речові докази, які вже направили на експертне дослідження.
Поліцейським вдалося встановити причетних до злочину осіб за лічені хвилини. Ними виявилися двоє 14-річних місцевих підлітків. За даними слідства, діти обманули потерпілого, заманили його в лісопаркову зону та навмисне вбили.
"Неповнолітні завдали тілесних ушкоджень потерпілому під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім заволоділи його особистим майном, а тіло заховали в лісі", — йдеться у повідомленні.
Так, підозрюваних вже затримали і повідомили їм про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з особливою жорстокістю. Крім того, вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника — 15-річного неповнолітнього. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 16 квітня стало відомо, що у Франківську вбили 19-річного хлопця.
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