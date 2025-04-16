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У Франківську вбили 19-річного хлопця — підозрюють неповнолітніх

16 квітня 2025 12:47
Карина Приходько - Редактор
Вбивство 19-річного хлопця в Івано-Франківську — затримали трьох підлітків
Поліція на місці злочину. Ілюстративне фото: УНІАН
Карина Приходько - Редактор

На околицях Івано-Франківська 16 квітня знайшли тіло 19-річного хлопця. У вбивстві підозрюють трьох неповнолітніх юнаків. 

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

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Вбивство хлопця в Івано-Франківську

Правоохоронці розповіли, що на околиці Івано-франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів виявили тіло 19-річного хлопця з ножовими пораненнями. Поліція встановила, що до вбивства причетні неповнолітні. 

"Трьох неповнолітніх хлопців, причетних до злочину, поліцейські встановили за лічені хвилини. Двох з них затримали у процесуальному порядку", — йдеться у повідомленні. 

Слідчі розпочали кримінальне провадження за умисним вбивством. Наразі з усіма затриманими працюють поліцейські. 

Вбивство хлопця в Івано-Франківську
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, нещодавно на Буковині хлопець побив свою дівчину, і вона померла у лікарні

Також ми повідомляли, що на Одещині під час застілля чоловік зарізав свого односельця

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