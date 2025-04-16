Вбивство 19-річного хлопця в Івано-Франківську — затримали трьох підлітків

Поліція на місці злочину. Ілюстративне фото: УНІАН

На околицях Івано-Франківська 16 квітня знайшли тіло 19-річного хлопця. У вбивстві підозрюють трьох неповнолітніх юнаків.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

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Правоохоронці розповіли, що на околиці Івано-франківська, поблизу Вовчинецьких пагорбів виявили тіло 19-річного хлопця з ножовими пораненнями. Поліція встановила, що до вбивства причетні неповнолітні.

"Трьох неповнолітніх хлопців, причетних до злочину, поліцейські встановили за лічені хвилини. Двох з них затримали у процесуальному порядку", — йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за умисним вбивством. Наразі з усіма затриманими працюють поліцейські.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, нещодавно на Буковині хлопець побив свою дівчину, і вона померла у лікарні.

Також ми повідомляли, що на Одещині під час застілля чоловік зарізав свого односельця.