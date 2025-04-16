Убийство 19-летнего парня в Ивано-Франковске — задержали трех подростков

Полиция на месте преступления. Иллюстративное фото: УНИАН

В окрестностях Ивано-Франковска 16 апреля нашли тело 19-летнего парня. В убийстве подозревают трех несовершеннолетних юношей.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

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Правоохранители рассказали, что на окраине Ивано-франковска, вблизи Волчинецких холмов, обнаружили тело 19-летнего парня с ножевыми ранениями. Полиция установила, что к убийству причастны несовершеннолетние.

"Трех несовершеннолетних парней, причастных к преступлению, полицейские установили за считанные минуты. Двух из них задержали в процессуальном порядке", — говорится в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по умышленному убийству. Сейчас со всеми задержанными работают полицейские.

Скриншот сообщения полиции

Напомним, недавно на Буковине парень избил свою девушку, и она умерла в больнице.

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