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Во Франковске убили парня — подозревают несовершеннолетних

16 апреля 2025 12:47
Карина Приходько - Редактор
Убийство 19-летнего парня в Ивано-Франковске — задержали трех подростков
Полиция на месте преступления. Иллюстративное фото: УНИАН
Карина Приходько - Редактор

В окрестностях Ивано-Франковска 16 апреля нашли тело 19-летнего парня. В убийстве подозревают трех несовершеннолетних юношей.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

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Правоохранители рассказали, что на окраине Ивано-франковска, вблизи Волчинецких холмов, обнаружили тело 19-летнего парня с ножевыми ранениями. Полиция установила, что к убийству причастны несовершеннолетние.

"Трех несовершеннолетних парней, причастных к преступлению, полицейские установили за считанные минуты. Двух из них задержали в процессуальном порядке", — говорится в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по умышленному убийству. Сейчас со всеми задержанными работают полицейские.

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Скриншот сообщения полиции

Напомним, недавно на Буковине парень избил свою девушку, и она умерла в больнице.

Также мы сообщали, что в Одесской области во время застолья мужчина зарезал своего односельчанина.

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