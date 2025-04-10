На Буковині померла дівчина, яку жорстоко побив хлопець

Вікторія Тоненчук, яку до смерті забив хлопець. Фото: Глибока News

У четвер,10 квітня, у лікарні померла Вікторія Тоненчук з Глибокої, яку, ймовірно, побив хлопець. Дівчина була в тяжкому стані — у глибокій комі.

Про це інформують місцеві ЗМІ та "24 канал".

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У поліції розповіли, що інцидент стався увечері, 5 квітня, в Глибокійі. Дівчину із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні. Наразі за цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Відтак, до поліції Чернівецької області надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень 27-річною жителькою Глибокої. Лікарі діагностували у потерпілої численні травми, забої та гематоми.

Однією з версій отримання тілесних ушкоджень потерпілою слідчі розглядають побиття знайомим. Наразі у межах кримінального провадження проводяться необхідні слідчі дії та призначено відповідні експертизи. Слідство триває.

Після того, як дівчину доправили до лікарні, медики діагностували у неї крововилив у мозок, перелом черепа, розрив селезінки, а також гематоми нирки.

Крім того, у коментарі "Суспільному" лікар Ігор Костів повідомив, що у дівчини також були множинні забої обличчя, тулуба, рук та ніг.

У ЗМІ писали, що дівчину побив її 18-річний хлопець, мешканець Глибокої. Повідомлялося, що він вдруге жорстоко побив дівчину. Водночас знайомі Вікторії розповідають, що ймовірний нападник міг виїхати за кордон. Проте правоохоронці спростували цю інформацію.

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