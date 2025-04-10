На Буковине умерла девушка, которую жестоко избил парень

Виктория Тоненчук, которую до смерти забил парень. Фото: Глибока News

В четверг,10 апреля, в больнице умерла Виктория Тоненчук из Глыбокой, которую, вероятно, избил парень. Девушка была в тяжелом состоянии — в глубокой коме.

Об этом информируют местные СМИ и "24 канал".

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В полиции рассказали, что инцидент произошел вечером, 5 апреля, в Глыбокой. Девушка с телесными повреждениями была госпитализирована в больницу. Сейчас по данному факту начато уголовное производство.

В полицию Черновицкой области поступило сообщение о получении телесных повреждений 27-летней жительницей Глыбокой. Врачи диагностировали у потерпевшей многочисленные травмы, ушибы и гематомы.

Одной из версий получения телесных повреждений потерпевшей следователи рассматривают избиение знакомым. Сейчас в рамках уголовного производства проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы. Следствие продолжается.

После того как девушку доставили в больницу, медики диагностировали у нее кровоизлияние в мозг, перелом черепа, разрыв селезенки, а также гематомы почки.

Кроме того, в комментарии "Суспільному" врач Игорь Костив сообщил, что у девушки также были множественные ушибы лица, туловища, рук и ног.

В СМИ писали, что девушку избил ее 18-летний парень, житель Глыбокой. Сообщалось, что он во второй раз жестоко избил девушку. В то же время знакомые Виктории рассказывают, что вероятный нападающий мог выехать за границу. Однако правоохранители опровергли эту информацию.

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