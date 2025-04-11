Вбивство Вікторії Тоненчук — суд ухвалив рішення щодо підозрюваного

Вікторія Тоненчук. Фото: Instagram Вікторії Тоненчук

У п’ятницю, 11 квітня, на Буковині суд ухвалив запобіжний захід для 18-річного юнака, якого підозрюють у побитті своєї дівчини Вікторії Тоненчук. Постраждала напередодні померла в лікарні. Підозрюваного взяли під варту.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.

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Підозрюваного у вбивстві заарештували

"Підозрюваного у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень 27-річній буковинці заарештовано", — йдеться у повідомленні.

Так, за клопотанням прокурорів Чернівецької окружної прокуратури Глибоцький районний суд обрав 18-річному підозрюваному у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть 27-річної буковинки, безальтернативний запобіжний захід.

"Його взято під варту із зали суду", — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що у лікарні померла Вікторія Тоненчук з Глибокої, яку побив хлопець.

Крім того, на Львівщині чоловік побив восьмикласника, внаслідок чого хлопець отримав струс головного мозку.