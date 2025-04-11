Убийство Виктории Тоненчук — суд принял решение в отношении подозреваемого

Убийство на Буковине — суд принял решение о подозреваемом
В пятницу, 11 апреля, на Буковине суд принял меру пресечения для 18-летнего юноши, которого подозревают в избиении своей девушки Виктории Тоненчук. Пострадавшая накануне умерла в больнице. Подозреваемого взяли под стражу.
Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.
Подозреваемого в убийстве арестовали
"Подозреваемый в нанесении смертельных телесных повреждений 27-летней буковинки арестован", — говорится в сообщении.
Так, по ходатайству прокуроров Черновицкой окружной прокуратуры Глыбокский районный суд избрал 18-летнему подозреваемому в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 27-летней буковинки, безальтернативную меру пресечения.
"Он взят под стражу из зала суда", — отметили в прокуратуре.
Напомним, что ранее стало известно, что в больнице умерла Виктория Тоненчук из Глубокой, которую избил парень.
Кроме того, на Львовщине мужчина избил восьмиклассника, в результате чего парень получил сотрясение головного мозга.
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