Убийство Виктории Тоненчук — суд принял решение в отношении подозреваемого

Виктория Тоненчук. Фото: Instagram Виктории Тоненчук

В пятницу, 11 апреля, на Буковине суд принял меру пресечения для 18-летнего юноши, которого подозревают в избиении своей девушки Виктории Тоненчук. Пострадавшая накануне умерла в больнице. Подозреваемого взяли под стражу.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.

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Подозреваемого в убийстве арестовали

"Подозреваемый в нанесении смертельных телесных повреждений 27-летней буковинки арестован", — говорится в сообщении.

Так, по ходатайству прокуроров Черновицкой окружной прокуратуры Глыбокский районный суд избрал 18-летнему подозреваемому в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 27-летней буковинки, безальтернативную меру пресечения.

"Он взят под стражу из зала суда", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что ранее стало известно, что в больнице умерла Виктория Тоненчук из Глубокой, которую избил парень.

Кроме того, на Львовщине мужчина избил восьмиклассника, в результате чего парень получил сотрясение головного мозга.