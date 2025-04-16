Убийство 19-летнего парня во Франковске — причастным сообщили о подозрении

Убийство парня во Франковске — подросткам объявили подозрения
Правоохранители сообщили о подозрении подросткам, которых подозревают в убийстве 19-летнего парня в Ивано-Франковске. Они нанесли погибшему несколько ударов ножом, а тело пытались скрыть на окраине города.
Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области в среду, 16 апреля.
Подозрения причастным к убийству парня
Правоохранители рассказали, что около 02:00 16 апреля они нашли тело 19-летнего парня с признаками насильственной смерти. На месте они изъяли вещественные доказательства, которые уже направили на экспертное исследование.
Полицейским удалось установить причастных к преступлению лиц за считанные минуты. Ими оказались двое 14-летних местных подростков. По данным следствия, дети обманули потерпевшего, заманили его в лесопарковую зону и умышленно убили.
"Несовершеннолетние нанесли телесные повреждения потерпевшему во время спуска с Волчинецких холмов. Затем завладели его личным имуществом, а тело спрятали в лесу", — говорится в сообщении.
Так, подозреваемых уже задержали и сообщили им о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц с особой жестокостью. Кроме того, решается вопрос о процессуальном статусе третьего участника — 15-летнего несовершеннолетнего. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 16 апреля стало известно, что во Франковске убили 19-летнего парня.
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