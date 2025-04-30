СБУ оголосила підозри окупантам, які вбивали полонених українських воїнів

Вбивали полонених ЗСУ — СБУ оголосила підозри окупантам
Служба безпеки України у середу, 30 квітня, оголосила підозру російським окупантам. Йдеться про військових злочинців, які наказали відрізати голову військовополоненому ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.
Підозра за воєнний злочин
Так, СБУ зібрала доказову базу на ще двох воєнних злочинців Росії, які причетні до масових вбивств українських військовополонених на Донеччині й оголосила їм підозри у порушенні законів та звичаїв війни. Йдеться про:
- заступника командира першого мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії п'ятої загальновійськової армії Росії Шота Карапетяна з позивним "Юстас";
- командира штурмової роти загону "Шторм" 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання країни-агресора Дмитра Чихабаха з позивним "Сбер".
За даними слідства, 17 червня 2024 року окупанти наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову й покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля. В СБУ уточнили, що це сталося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району.
"Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у квітні адміністрація США припинила низку проєктів, які спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
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