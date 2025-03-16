Треті роковини від атаки на драмтеатр в Маріуполі — як це було

Театр у Маріуполі після атаки. Фото: Reuters

Російські окупанти 16 березня 2022 року скинули авіаційну бомбу на драматичний театр у Маріуполі. У ньому перебували близько 1300 людей, які ховалися там від російських обстрілів.

До третіх роковин розповіли про російський терористичний акт у матеріалі Новини.LIVE.

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Бомбардування драмтеатру в Маріуполі

На початку березня 2022 року Маріуполь був повністю оточений російськими військами, які бомбардували житлові квартали, лікарні та пологові будинки.

Драмтеатр став найбільшим гуманітарним центром та укриттям для мешканців міста: там перебували жінки, діти та люди похилого віку. Аби уникнути бомбардування перед будівлею театру написали великими літерами слово "ДІТИ", аби його можна було розгледіти з повітря.

Напис "діти" біля драмтеатру. Фото: Reuters

Однак російських окупантів це не зупинило: близько 10:00 літак ЗС РФ скинув дві потужні авіабомби на будівлю. Театр був повністю зруйнований — у нього обвалився дах, потужний вибух знищив частину сусіднього парку.

Театр після удару. Фото: Courtesy photo

Кількість жертв

Під час удару по театру в Маріуполі у будівлі перебувало близько 1300 людей. Наразі офіційно підтверджено щонайменше 300 загиблих, але реальна кількість жертв може бути значно більшою — її не вдається встановити через окупацію міста.

Театр після атаки. Фото: Maxar

Також деякі люди змогли вибратися з-під завалів, бо центральна частина будівлі частково витримала атаку.

Крім того, Росія намагалася приховати сліди воєнного злочину, зрівнявши руїни з землею.

Реакція світу на удар

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що цей удар є черговим доказом воєнних злочинів Росії та порушенням міжнародного права. Колишній президент Євроради Шарль Мішель назвав бомбардування варварським актом проти мирного населення.

Міжнародна організація Amnesty International провела розслідування та підтвердила, що удар був навмисним воєнним злочином Росії. Водночас там визнали, що драмтеатр був цивільним об'єктом та в ньому не перебували українські військові.

Театр всередині. Фото: Reuters

Генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав атаку жахливим злочином та заявив, що вона підпадає під визначення воєнного злочину. А Міжнародний кримінальний суд відкрив розслідування щодо бомбардування драмтеатру російськими військами.

Що зараз з драмтеатром

Станом на березень 2025 року зруйнований Маріупольський драмтеатр перебуває в процесі "відбудови" під контролем окупаційної влади прямо на кістках жертв бомбардування. За заявами росіян, реконструкція завершена на 65%, а відкриття театру планується на кінець 2025 року. ​

Зазначимо, що від первісного вигляду будівлі театру майже нічого не залишилося — на її місці зводиться новий "російський театр".

Вигляд драмтеатру у 2024 році. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, вчора Укрпошта презентувала нову поштову марку "Місто Героїв. Маріуполь", яка присвячена пам'яті оборонців міста та жертв російської окупації.

А оборонці Маріуполя у коментарі Новини.LIVE розповіли, чи змінили б щось, якби могли повернутися на початок повномасштабного вторгнення Росії.