Укрпошта презентувала марку, присвячену Маріуполю — фоторепортаж

Спецпогашення поштового випуску "Місто Героїв. Маріуполь" у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 березня, у Києві Укрпошта презентувала поштову марку "Місто Героїв. Маріуполь". Ця марка присвячена пам’яті тих, хто боронив місто від окупантів, та тих маріупольців, які стали жертвами злочинів РФ.

Захід відвідала кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Укрпошта презентувала марку, присвячену Маріуполю. Фото: Новини.LIVE

Спецпогашення поштової марки "Місто Героїв. Маріуполь"

Зазначається, що ця марка є знаком вшанування пам’яті тих, хто самовіддано боронив місто від окупантів та тих десятків тисяч маріупольців, які стали жертвами найжорстокіших злочинів росіян. Поштові марки випуску вкриті частинками сталі, виготовленої на металургійному комбінаті "Азовсталь", який з початку широкомасштабної війни став справжнім форпостом міста.

Укрпошта презентувала марку, присвячену Маріуполю. Фото: Новини.LIVE

Укрпошта презентувала марку, присвячену Маріуполю. Фото: Новини.LIVE

Марка "Місто Героїв. Маріуполь" також нагадує про страшні злочини росіян у місті. 16 березня 2022 року російські загарбники скинули дві надпотужні авіабомби на будівлю Драматичного театру в Маріуполі, де від обстрілів переховувалося близько тисячі мирних жителів, зокрема жінки та діти. Саме будівля Драмтеатру стала головним зображенням нового поштового випуску Укрпошти "Місто Героїв. Маріуполь".

Укрпошта презентувала марку, присвячену Маріуполю. Фото: Новини.LIVE

Укрпошта презентувала марку, присвячену Маріуполю. Фото: Новини.LIVE

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський зазначив, що це перша сталева марка у світі. Відтак, вона приверне увагу до України.

Також він додав, що розробникам нової поштової марки хотілося нагадати унікальність Маріуполя та привернути увагу світу до війни в Україні, що з кожним роком дається все важче.

"Це зайвий раз нагадає про нашу боротьбу, про те, що ми маємо сталеві нерви й сталеві нерви наших захисників Маріуполя", — наголосив Смілянський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці можуть користуватися сервісом прискореної міжнародної доставки EMS (Express Mail Service) в Укрпошті. Компанія запропонувала клієнтам вигідні умови — знижку до 50% на відправлення у Сполучені Штати Америки. Це дозволить значно економити на доставці товарів.

Крім того, завдяки облаштуванню роботизованих ліній Укрпошта може швидше доставляти посилки отримувачам. Клієнти зможуть забрати вантаж у відділенні вже наступного дня після відправлення.