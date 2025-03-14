Укрпочта презентовала марку, посвященную Мариуполю — фоторепортаж

Спецпогашение почтового выпуска "Город Героев. Мариуполь" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 14 марта, в Киеве Укрпочта презентовала почтовую марку "Город Героев. Мариуполь". Эта марка посвящена памяти тех, кто защищал город от оккупантов, и тех мариупольцев, которые стали жертвами преступлений РФ.

Мероприятие посетила корреспондентка Новини.LIVE.

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Укрпочта презентовала марку, посвященную Мариуполю. Фото: Новини.LIVE

Спецпогашение почтовой марки "Город Героев. Мариуполь"

Отмечается, что эта марка является знаком памяти тех, кто самоотверженно защищал город от оккупантов и тех десятков тысяч мариупольцев, которые стали жертвами жестоких преступлений россиян. Почтовые марки выпуска покрыты частицами стали, изготовленной на металлургическом комбинате "Азовсталь", который с начала широкомасштабной войны стал настоящим форпостом города.

Укрпочта презентовала марку, посвященную Мариуполю. Фото: Новини.LIVE

Укрпочта презентовала марку, посвященную Мариуполю. Фото: Новини.LIVE

Марка "Город Героев. Мариуполь" также напоминает о страшных преступлениях россиян в городе. 16 марта 2022 года российские захватчики сбросили две сверхмощные авиабомбы на здание Драматического театра в Мариуполе, где от обстрелов укрывались около тысячи мирных жителей, в том числе женщины и дети. Именно здание Драмтеатра стало главным изображением нового почтового выпуска Укрпочты "Город Героев. Мариуполь".

Укрпочта презентовала марку, посвященную Мариуполю. Фото: Новини.LIVE

Укрпочта презентовала марку, посвященную Мариуполю. Фото: Новини.LIVE

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский отметил, что это первая стальная марка в мире. Следовательно, она привлечет внимание к Украине.

Также он добавил, что разработчикам новой почтовой марки хотелось напомнить уникальность Мариуполя и привлечь внимание мира к войне в Украине, что с каждым годом дается все труднее.

"Это лишний раз напомнит о нашей борьбе, о том, что у нас стальные нервы и стальные нервы наших защитников Мариуполя", — подчеркнул Смилянский.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы могут пользоваться сервисом ускоренной международной доставки EMS (Express Mail Service) в Укрпочте. Компания предложила клиентам выгодные условия — скидку до 50% на отправления в Соединенные Штаты Америки. Это позволит значительно экономить на доставке товаров.

Кроме того, благодаря обустройству роботизированных линий Укрпочта может быстрее доставлять посылки получателям. Клиенты смогут забрать груз в отделении уже на следующий день после отправки.