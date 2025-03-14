Укрпочта презентовала марку, посвященную Мариуполю — фоторепортаж

Укрпочта посвятила марку Мариуполю — фоторепортаж Новини.LIVE
Сегодня, 14 марта, в Киеве Укрпочта презентовала почтовую марку "Город Героев. Мариуполь". Эта марка посвящена памяти тех, кто защищал город от оккупантов, и тех мариупольцев, которые стали жертвами преступлений РФ.
Мероприятие посетила корреспондентка Новини.LIVE.
Спецпогашение почтовой марки "Город Героев. Мариуполь"
Отмечается, что эта марка является знаком памяти тех, кто самоотверженно защищал город от оккупантов и тех десятков тысяч мариупольцев, которые стали жертвами жестоких преступлений россиян. Почтовые марки выпуска покрыты частицами стали, изготовленной на металлургическом комбинате "Азовсталь", который с начала широкомасштабной войны стал настоящим форпостом города.
Марка "Город Героев. Мариуполь" также напоминает о страшных преступлениях россиян в городе. 16 марта 2022 года российские захватчики сбросили две сверхмощные авиабомбы на здание Драматического театра в Мариуполе, где от обстрелов укрывались около тысячи мирных жителей, в том числе женщины и дети. Именно здание Драмтеатра стало главным изображением нового почтового выпуска Укрпочты "Город Героев. Мариуполь".
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский отметил, что это первая стальная марка в мире. Следовательно, она привлечет внимание к Украине.
Также он добавил, что разработчикам новой почтовой марки хотелось напомнить уникальность Мариуполя и привлечь внимание мира к войне в Украине, что с каждым годом дается все труднее.
"Это лишний раз напомнит о нашей борьбе, о том, что у нас стальные нервы и стальные нервы наших защитников Мариуполя", — подчеркнул Смилянский.
Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы могут пользоваться сервисом ускоренной международной доставки EMS (Express Mail Service) в Укрпочте. Компания предложила клиентам выгодные условия — скидку до 50% на отправления в Соединенные Штаты Америки. Это позволит значительно экономить на доставке товаров.
Кроме того, благодаря обустройству роботизированных линий Укрпочта может быстрее доставлять посылки получателям. Клиенты смогут забрать груз в отделении уже на следующий день после отправки.
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