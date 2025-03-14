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Захисники Маріуполя відповіли, чи змінили б щось на початку війни

14 березня 2025 17:16
Аркадій Пастула - Редактор
Оборонці Маріуполя розповіли, чи змінили б щось у 2022 році
Захисник Маріуполя. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Оборонці Маріуполя Донецької області розповіли, чи змінили б щось, якби повернулися в часи початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Вони відповіли, що ні.

Про це захисники розповіли у коментарі Новини.LIVE під час спецпогашення поштової марки "Місто Героїв. Маріуполь" у пʼятницю, 14 березня.

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"Я зробив би те саме, що і тоді. Я б нічого не змінив у своєму житті. Я б знову полетів, і так по колу кожен раз", — зазначив захисник.

Інші воїни сказали, якби була можливість повернутися в минуле, то порадили б своїм побратимам працювати та не зупинятися.

Нагадаємо, 14 березня в Києві провели спецпогашення поштового випуску "Місто Героїв. Маріуполь". Розробники хотіли нагадати про унікальність міста та привернути увагу до війни.

Також гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував нові марки, які присвячуватимуть містам України.

Укрпошта війна ЗСУ Маріуполь Донецька область
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