Защитники Мариуполя рассказали, изменили бы что-то в 2022 году

Защитник Мариуполя. Фото: скриншот

Защитники Мариуполя Донецкой области рассказали, изменили бы что-то, если бы вернулись в часы начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Они ответили, что нет.

Об этом защитники рассказали в комментарии Новини.LIVE во время спецпогашения почтовой марки "Город Героев. Мариуполь" в пятницу, 14 марта.

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"Я сделал бы то же самое, что и тогда. Я бы ничего не изменил в своей жизни. Я бы снова полетел, и так по кругу каждый раз", — отметил защитник.

Другие воины сказали, если бы была возможность вернуться в прошлое, то посоветовали бы своим собратьям работать и не останавливаться.

Напомним, 14 марта в Киеве провели спецпогашение почтового выпуска "Город Героев. Мариуполь". Разработчики хотели напомнить об уникальности города и привлечь внимание к войне.

Также гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский анонсировал новые марки, которые будут посвящать городам Украины.