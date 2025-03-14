Укрпошта анонсувала нові марки, присвячені українським містам

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Фото: Новини.LIVE

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував створення нових марок. Їх будуть присвячувати українським містам.

Про це Ігор Смілянський розповів у коментарі Новини.LIVE у пʼятницю, 14 березня.

Читайте також:

Нові марки про українські міста

"Згідно указу президента, було десять міст-героїв, які ми відзначили на марках. Безумовно, таких міст в Україні більше", — зазначив Смілянський.

За його словами, серія марок з українськими містами продовжиться. Він наголосив, що деякі з них відзначать героїзм наших захисників, а інші — "потролять" російських окупантів.

"У той чи інший спосіб ми обов'язково продовжимо цю серію. У нас ще є певні ідеї. Тому чекайте. Скоро буде", — додав гендиректор Укрпошти.

Нагадаємо, 14 березня у Києві відбулася церемонія спецпогашення поштової марки "Місто Героїв. Маріуполь".

В Укрпошті зазначили, що ця марка є знаком вшанування пам’яті тих, хто самовіддано боронив місто від окупантів та тих десятків тисяч маріупольців, які стали жертвами найжорстокіших злочинів росіян.