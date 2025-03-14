Укрпочта анонсировала новые марки, посвященные украинским городам

Смелянский анонсировал создание марок об украинских городах
Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский анонсировал создание новых марок. Их будут посвящать украинским городам.
Об этом Игорь Смелянский рассказал в комментарии Новини.LIVE в пятницу, 14 марта.
Новые марки об украинских городах
"Согласно указу президента, было десять городов-героев, которые мы отметили на марках. Безусловно, таких городов в Украине больше", — отметил Смелянский.
По его словам, серия марок с украинскими городами продолжится. Он подчеркнул, что некоторые из них отметят героизм наших защитников, а другие — "потроллят" российских оккупантов.
"Тем или иным способом мы обязательно продолжим эту серию. У нас еще есть определенные идеи. Поэтому ждите. Скоро будет", — добавил гендиректор Укрпочты.
Напомним, 14 марта в Киеве состоялась церемония спецпогашения почтовой марки "Город Героев. Мариуполь".
В Укрпочте отметили, что эта марка является знаком памяти тех, кто самоотверженно защищал город от оккупантов, и тех десятков тысяч мариупольцев, которые стали жертвами жестоких преступлений россиян.
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