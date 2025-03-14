Укрпочта анонсировала новые марки, посвященные украинским городам

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. Фото: Новини.LIVE

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский анонсировал создание новых марок. Их будут посвящать украинским городам.

Об этом Игорь Смелянский рассказал в комментарии Новини.LIVE в пятницу, 14 марта.

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"Согласно указу президента, было десять городов-героев, которые мы отметили на марках. Безусловно, таких городов в Украине больше", — отметил Смелянский.

По его словам, серия марок с украинскими городами продолжится. Он подчеркнул, что некоторые из них отметят героизм наших защитников, а другие — "потроллят" российских оккупантов.

"Тем или иным способом мы обязательно продолжим эту серию. У нас еще есть определенные идеи. Поэтому ждите. Скоро будет", — добавил гендиректор Укрпочты.

Напомним, 14 марта в Киеве состоялась церемония спецпогашения почтовой марки "Город Героев. Мариуполь".

В Укрпочте отметили, что эта марка является знаком памяти тех, кто самоотверженно защищал город от оккупантов, и тех десятков тысяч мариупольцев, которые стали жертвами жестоких преступлений россиян.