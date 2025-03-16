Третья годовщина от атаки на драмтеатр в Мариуполе - как это было

Театр в Мариуполе после атаки. Фото: Reuters

Российские оккупанты 16 марта 2022 года сбросили авиационную бомбу на драматический театр в Мариуполе. В нем находились около 1300 человек, которые прятались там от российских обстрелов.

К третьей годовщине рассказали о российском террористическом акте в материале Новини.LIVE.

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Бомбардировка драмтеатра в Мариуполе

В начале марта 2022 года Мариуполь был полностью окружен российскими войсками, которые бомбили жилые кварталы, больницы и роддома.

Драмтеатр стал крупнейшим гуманитарным центром и укрытием для жителей города: там находились женщины, дети и пожилые люди. Чтобы избежать бомбежки перед зданием театра написали большими буквами слово "ДЕТИ", чтобы его можно было разглядеть с воздуха.

Надпись "дети" возле драмтеатра. Фото: Reuters

Однако российских оккупантов это не остановило: около 10:00 самолет ВС РФ сбросил две мощные авиабомбы на здание. Театр был полностью разрушен — у него обвалилась крыша, мощный взрыв уничтожил часть соседнего парка.

Театр после удара. Фото: Courtesy photo

Количество жертв

Во время удара по театру в Мариуполе в здании находилось около 1300 человек. Сейчас официально подтверждено не менее 300 погибших, но реальное количество жертв может быть значительно больше — его не удается установить из-за оккупации города.

Театр после атаки. Фото: Maxar

Также некоторые люди смогли выбраться из-под завалов, потому что центральная часть здания частично выдержала атаку.

Кроме того, Россия пыталась скрыть следы военного преступления, сравняв руины с землей.

Реакция мира на удар

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот удар является очередным доказательством военных преступлений России и нарушением международного права. Бывший президент Евросовета Шарль Мишель назвал бомбардировку варварским актом против мирного населения.

Международная организация Amnesty International провела расследование и подтвердила, что удар был преднамеренным военным преступлением России. В то же время там признали, что драмтеатр был гражданским объектом и в нем не находились украинские военные.

Театр внутри. Фото: Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаку ужасным преступлением и заявил, что она подпадает под определение военного преступления. А Международный уголовный суд открыл расследование по бомбардировке драмтеатра российскими войсками.

Что сейчас с драмтеатром

По состоянию на март 2025 года разрушенный Мариупольский драмтеатр находится в процессе "восстановления" под контролем оккупационных властей прямо на костях жертв бомбежки. По заявлениям россиян, реконструкция завершена на 65%, а открытие театра планируется на конец 2025 года.

Отметим, что от первоначального вида здания театра почти ничего не осталось — на его месте возводится новый "русский театр".

Вид драмтеатра в 2024 году. Фото: росСМИ

Напомним, вчера Укрпочта презентовала новую почтовую марку "Місто Героїв. Маріуполь", которая посвящена памяти защитников города и жертв российской оккупации.

А защитники Мариуполя в комментарии Новини.LIVE рассказали, изменили бы что-то, если бы могли вернуться на начало полномасштабного вторжения России.