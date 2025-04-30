СБУ объявила подозрения оккупантам, которые убивали пленных украинских воинов

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: RFE

Служба безопасности Украины в среду, 30 апреля, объявила подозрение российским оккупантам. Речь идет о военных преступниках, которые приказали отрезать голову военнопленному ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

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Так, СБУ собрала доказательную базу на еще двух военных преступников России, которые причастны к массовым убийствам украинских военнопленных в Донецкой области, и объявила им подозрения в нарушении законов и обычаев войны. Речь идет о:

заместителе командира первого мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии России Шота Карапетяна с позывным "Юстас";

командире штурмовой роты отряда "Шторм" 394-го мотострелкового полка того же военного соединения страны-агрессора Дмитрия Чихабаха с позывным "Сбер".

По данным следствия, 17 июня 2024 года оккупанты приказали своим подчиненным расстрелять украинского военнопленного, а затем отрезать ему голову и положить ее на капот подбитого бронеавтомобиля. В СБУ уточнили, что это произошло во время боев в районе поселка Старомайорское Волновахского района.

"Тогда оба фигуранта дали команду своим подчиненным не оставлять живыми пленных воинов ВСУ и жестоко убивать их", — говорится в сообщении.

Скриншот поста СБУ

Напомним, в апреле администрация США прекратила ряд проектов, направленных на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине.

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