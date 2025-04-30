СБУ объявила подозрения оккупантам, которые убивали пленных украинских воинов

Убивали пленных ВСУ — СБУ объявила подозрения оккупантам
Служба безопасности Украины в среду, 30 апреля, объявила подозрение российским оккупантам. Речь идет о военных преступниках, которые приказали отрезать голову военнопленному ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.
Подозрение за военное преступление
Так, СБУ собрала доказательную базу на еще двух военных преступников России, которые причастны к массовым убийствам украинских военнопленных в Донецкой области, и объявила им подозрения в нарушении законов и обычаев войны. Речь идет о:
- заместителе командира первого мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии России Шота Карапетяна с позывным "Юстас";
- командире штурмовой роты отряда "Шторм" 394-го мотострелкового полка того же военного соединения страны-агрессора Дмитрия Чихабаха с позывным "Сбер".
По данным следствия, 17 июня 2024 года оккупанты приказали своим подчиненным расстрелять украинского военнопленного, а затем отрезать ему голову и положить ее на капот подбитого бронеавтомобиля. В СБУ уточнили, что это произошло во время боев в районе поселка Старомайорское Волновахского района.
"Тогда оба фигуранта дали команду своим подчиненным не оставлять живыми пленных воинов ВСУ и жестоко убивать их", — говорится в сообщении.
Напомним, в апреле администрация США прекратила ряд проектов, направленных на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине.
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