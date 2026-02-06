Мирні переговори в Абу-Дабі — в ОАЕ оцінили діалог

Другий раунд переговорів в Абу-Дабі. Фото: Reuters

Другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі оцінюють як "позитивний сигнал". Вони свідчать про серйозність сторін у просуванні дипломатичних зусиль.

Про це сказав міністр закордонних справ ОАЕ Шейх Абдулла бін Заїд Аль Нагаян, цитує "Інтерфакс-Україна", передає Новини.LIVE.

Як в ОАЕ оцінюють другий раунд мирних переговорів

Нагаян заявив, що проведення другого раунду — це важливий крок, який свідчить про міжнародну довіру до ролі ОАЕ у сприянні діалогу та просуванні дипломатичних рішень, зокрема, у питанні, щодо якого існує широкий міжнародний консенсус щодо важливості комплексного та сталого врегулювання.

"Два раунди переговорів, проведені в Абу-Дабі, призвели до продуктивних та конструктивних обговорень, які виявили спільні позиції, що можуть слугувати основою для подальшого прогресу", — додав міністр.

За його словами, ОАЕ продовжують підтримувати зусилля щодо досягнення комплексного політичного врегулювання "кризи" та наголошують на важливості співпраці та солідарності у складні часи.

Нагадаємо, раніше Умєров підбив підсумки результатів переговорів в Абу-Дабі 4-5 лютого. За його словами, обговорення мали конструктивний характер.

Водночас Зеленський анонсував нові переговори після зустрічей в ОАЕ. Делегацію очікують у Києві для повноцінного обговорення всіх деталей.