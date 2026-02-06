Видео
Главная Новости дня Важный шаг — в МИД ОАЭ высказались о втором раунде переговоров

Важный шаг — в МИД ОАЭ высказались о втором раунде переговоров

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 09:06
Мирные переговоры в Абу-Даби — в ОАЭ оценили диалог
Второй раунд переговоров в Абу-Даби. Фото: Reuters

Второй раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби оценивают как "позитивный сигнал". Они свидетельствуют о серьезности сторон в продвижении дипломатических усилий.

Об этом сказал министр иностранных дел ОАЭ Шейх Абдулла бин Заид Аль Нагаян, цитирует "Интерфакс-Украина", передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Как в ОАЭ оценивают второй раунд мирных переговоров

Нагаян заявил, что проведение второго раунда — это важный шаг, который свидетельствует о международном доверии к роли ОАЭ в содействии диалогу и продвижении дипломатических решений, в частности, в вопросе, по которому существует широкий международный консенсус относительно важности комплексного и устойчивого урегулирования.

"Два раунда переговоров, проведенных в Абу-Даби, привели к продуктивным и конструктивным обсуждениям, которые выявили общие позиции, которые могут служить основой для дальнейшего прогресса", — добавил министр.

По его словам, ОАЭ продолжают поддерживать усилия по достижению комплексного политического урегулирования "кризиса" и подчеркивают важность сотрудничества и солидарности в сложные времена.

Напомним, ранее Умеров подвел итоги результатов переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля. По его словам, обсуждения носили конструктивный характер.

В то же время Зеленский анонсировал новые переговоры после встреч в ОАЭ. Делегацию ожидают в Киеве для полноценного обсуждения всех деталей.

США переговоры Украина ОАЭ война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
