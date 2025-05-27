Ватикан готовий надати майданчик для переговорів - що відомо

Папа Римський Лев XIV. Фото: REUTERS

Ватикан висловив готовність прийняти у себе можливі переговори щодо припинення війни в Україні. Однак вони не мають наміру виступати посередником у цьому процесі.

Про це заявив Державний Секретар Святого Престолу в інтерв’ю для видання Vatican news.

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"Насправді важливо, щоб ці переговори нарешті розпочалися, адже війну необхідно терміново зупинити", — наголосив він, відповідаючи на запитання щодо ймовірності проведення мирних перемовин у Ватикані, попри негативну реакцію російської сторони.

За його словами, першочерговим завданням має стати досягнення перемир’я, яке дозволить зупинити руйнування міст та загибель мирного населення. У подальшому ж — досягнення справедливого і тривалого миру, прийнятного для обох сторін.

У розмові з Андреа Торніеллі очільник ватиканської дипломатії підкреслив, що Папа Франциск заявив про повну готовність Святого Престолу надати нейтральне та захищене місце для перемовин. Водночас, як він уточнив, про посередництво наразі не йдеться: "Про посередництво повинні попросити самі сторони. Ми лише готові прийняти переговори".

Він також зазначив, що, крім Ватикану, розглядаються й інші варіанти, зокрема Женева. Але, за його словами, не місце є ключовим фактором, а сам факт початку перемовин.

"Не має значення, де відбудуться переговори, яких ми всі бажаємо. Насправді важливо те, щоб вони нарешті розпочалися", — підсумував він.

Нагадаємо, що новообраний Папа Римський Лев XIV виявив бажання долучитися до процесу мирного врегулювання війни в Україні. Однак у Російській Федерації цю ініціативу не підтримали, назвавши її неприйнятною.

Крім того, Папа Римський офіційно підтвердив готовність Святого Престолу виступити як приймаюча сторона для майбутніх переговорів з мирного врегулювання конфлікту в Україні. Ватикан розглядається як потенційна нова платформа для проведення зустрічей між делегаціями.