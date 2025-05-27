Ватикан готов предоставить площадку для переговоров - что известно

Папа Римский Лев XIV. Фото: REUTERS

Ватикан выразил готовность принять у себя возможные переговоры по прекращению войны в Украине. Однако они не намерены выступать посредником в этом процессе.

Об этом заявил Государственный Секретарь Святого Престола в интервью для издания Vatican news.

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"На самом деле важно, чтобы эти переговоры наконец начались, ведь войну необходимо срочно остановить", — подчеркнул он, отвечая на вопрос о вероятности проведения мирных переговоров в Ватикане, несмотря на негативную реакцию российской стороны.

По его словам, первоочередной задачей должно стать достижение перемирия, которое позволит остановить разрушение городов и гибель мирного населения. В дальнейшем же — достижение справедливого и длительного мира, приемлемого для обеих сторон.

В разговоре с Андреа Торниелли глава ватиканской дипломатии подчеркнул, что Папа Франциск заявил о полной готовности Святого Престола предоставить нейтральное и защищенное место для переговоров. В то же время, как он уточнил, о посредничестве речь пока не идет: "О посредничестве должны попросить сами стороны. Мы лишь готовы принять переговоры".

Он также отметил, что, кроме Ватикана, рассматриваются и другие варианты, в частности Женева. Но, по его словам, не место является ключевым фактором, а сам факт начала переговоров.

"Не имеет значения, где состоятся переговоры, которых мы все желаем. На самом деле важно то, чтобы они наконец начались", — подытожил он.

Напомним, что новоизбранный Папа Римский Лев XIV изъявил желание присоединиться к процессу мирного урегулирования войны в Украине. Однако в Российской Федерации эту инициативу не поддержали, назвав ее неприемлемой.

Кроме того, Папа Римский официально подтвердил готовность Святого Престола выступить в качестве принимающей стороны для будущих переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине. Ватикан рассматривается как потенциальная новая платформа для проведения встреч между делегациями.