Завершення війни в Україні — Зеленський назвав ймовірні терміни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна прагне швидкого закінчення війни у найближчі терміни. Київ погодився на безумовне припинення вогню під час переговорів в Саудівській Аравії. Росіяни поки що на це не згодні, але розмови між США та РФ тривають.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками громад Чернігівщини у четвер, 3 квітня.

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За словами глави держави, станом на сьогодні США, Європа та Україна об'єднані у питанні якнайшвидшого припинення вогню. Цього можна досягнути тиском на Росію.

"Я думаю, що це можливо зробити у найближчі тижні, може й місяці. Може бути по-різному. Іноді все в один момент відбувається, особливо з цією частиною закінчення війни", — сказав Зеленський.

Президент додав, що завершення гарячої фази війни, тобто повне припинення вогню, це правильний крок, на який погодилась Україна. Це дасть змогу уникнути тиску під час подальшої дипломатичної роботи.

Нагадаємо, глава держави в четвер, 3 березня, прибув з візитом у Чернігівську область. Володимир Зеленський побачив, як відбудовують регіон після російської окупації.

Під час візиту на Чернігівщину Президент України зустрівся з очільниками територіальних громад регіону. Обговорили припинення війни в Україні та безпекову ситуацію в області.