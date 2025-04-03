Завершение войны — Зеленский назвал вероятные сроки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина стремится к быстрому окончанию войны в ближайшие сроки. Киев согласился на безусловное прекращение огня во время переговоров в Саудовской Аравии. Россияне пока на это не согласны, но разговоры между США и РФ продолжаются.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководителями громад Черниговщины в четверг, 3 апреля.

Читайте также:

Зеленский прокомментировал сроки завершения войны

По словам главы государства, на сегодня США, Европа и Украина объединены в вопросе скорейшего прекращения огня. Этого можно достичь давлением на Россию.

"Я думаю, что это возможно сделать в ближайшие недели, может, и месяцы. Может быть по-разному. Иногда все в один момент происходит, особенно с этой частью окончания войны", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что завершение горячей фазы войны, то есть полное прекращение огня, это правильный шаг, на который согласилась Украина. Это позволит избежать давления во время дальнейшей дипломатической работы.

Напомним, глава государства в четверг, 3 марта, прибыл с визитом в Черниговскую область. Владимир Зеленский увидел, как восстанавливают регион после российской оккупации.

Во время визита в Черниговскую область президент Украины встретился с руководителями территориальных громад региона. Обсудили прекращение войны в Украине и ситуацию с безопасностью в области.