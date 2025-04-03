Відбудова села Ягідне на Чернігівщині — Зеленський прибув з візитом

Володимир Зеленський ознайомлюється з матеріалами. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що село Ягідне на Чернігівщині, яке пережило російську окупацію, продовжує повільно повертатися до життя. Наразі там тривають будівельні роботи для відновлення пошкодженої росіянами житлової інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

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Російські війська зруйнували значну частину населеного пункту, спричинивши серйозні руйнування житлової інфраструктури.

Володимир Зеленський оглядає план реконструкції місцевої школи. Фото: ОПУ

"За 27 днів окупації росіяни завдали багато шкоди, зруйнували численні будинки. Зі 150 пошкоджених і 16 зруйнованих будинків наразі відновлено 56. Відбудова триває", — прокоментував Володимир Зеленський.

Делегація з Володимиром Зеленським у селі Ягідне. Фото: ОПУ

Крім того, у селі ремонтують дороги та тротуари. А ще там побудуть спортивно-культурний центр Urban Park. У ньому буде спортивний та дитячий майданчики, пішохідні доріжки та озеленена зона.

"Дякую всім, хто працює над відновленням, допомагає людям і повертає нормальне життя в село. Це надзвичайно важливо", — сказав Зеленський.

Окупація села Ягідне — пекло, яке росіяни влаштували українцям на 27 днів

Село Ягідне, розташоване поблизу Чернігова, було окуповане російськими військами у березні 2022 року. За даними ООН та українських правоохоронців, впродовж 27 днів окупації в місцевій школі загарбники влаштували катівню й місце масового утримання мирного населення.

Підвал школи, де утримували полонених українців росіяни. Фото: ОПУ

У підвалі шкільної будівлі утримували 367 людей, серед яких були діти, наймолодшому з яких було всього півтора місяця, а також пенсіонери. Люди провели в тісному приміщенні без світла, доступу на вулицю, вентиляції й медичної допомоги майже місяць.

У пам'ять про жахи окупації в підвалі школи залишили все, як і було. Фото: ОПУ

У результаті нелюдських умов 10 людей померли просто в підвалі, інші 17 загинули на вулицях села від обстрілів або через дії окупантів. В Ягідному зафіксовано масові порушення прав людини, включно з незаконними вбивствами, знущаннями та захопленням цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, 31 березня Україна вшанувала третю річницю деокупації Бучі в Київській області — президент України, перша леді та представники європейських делегацій відвідали меморіал.

Також вчора стало відомо, що з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 11 дітей.