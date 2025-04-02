В Україну з окупованих територій і Росії повернули 11 дітей

Дівчинка, яку повернули в Україну. Фото: Дмитро Лубінець

В Україну повернули 11 дітей. Дев'ять із них перебували на тимчасово окупованій території, а ще двоє — на території РФ.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

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Що відомо про повернення дітей в Україну

Повернення маленьких українців віком від двох до 17 років на Батьківщину відбулося в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Серед тих, хто повернувся з окупації, вагітна жінка з маленькою дитиною. Окупаційна влада залякувала цю сім'ю та відмовляла в медичній допомозі через відсутність російських документів. Після повернення в Україну вагітна отримала допомогу від медиків і вже за кілька днів народила дівчинку.

Також повернули 11-річного хлопчика, який проживав із мамою на тимчасово окупованій території. Батько хлопчика перебував у російському полоні. Коли ж його звільнили, жінка звернулася до Офісу Омбудсмена та попросила, аби їй допомогли виїхати в Україну. Наразі вся родина перебуває на підконтрольній Україні території та вже незабаром зустрінеться.

Хлопчик, який повернувся на Батьківщину, з родиною. Фото: Дмиро Лубінець

Нагадаємо, американський телеканал закликав Дональда Трампа посприяти поверненню маленьких українців на Батьківщину. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни викрали з України понад 19 тисяч дітей.

Також ми повідомляли, що росіяни позбавляють українських дітей, які проживають на ТОТ, національної спадщини. Дітям нав'язують російську ідеологію, аби в подальшому вони служили в російській армії.