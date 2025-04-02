В Украину с оккупированных территорий и России вернули 11 детей

Девочка, которую вернули в Украину. Фото: Дмитрий Лубинец

В Украину вернули 11 детей. Девять из них находились на временно оккупированной территории, а еще двое — на территории РФ.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Что известно о возвращении детей в Украину

Возвращение маленьких украинцев в возрасте от двух до 17 лет на Родину состоялось в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Среди тех, кто вернулся из оккупации, беременная женщина с маленьким ребенком. Оккупационная власть запугивала эту семью и отказывала в медицинской помощи из-за отсутствия российских документов. После возвращения в Украину беременная получила помощь от медиков и уже через несколько дней родила девочку.

Также вернули 11-летнего мальчика, который проживал с мамой на временно оккупированной территории. Отец мальчика находился в российском плену. Когда же его освободили, женщина обратилась в Офис Омбудсмена и попросила, чтобы ей помогли выехать в Украину. Сейчас вся семья находится на подконтрольной Украине территории и уже вскоре встретится.

Мальчик, который вернулся на Родину, с семьей. Фото: Дмитрий Лубинец

Напомним, американский телеканал призвал Дональда Трампа посодействовать возвращению маленьких украинцев на Родину. С начала полномасштабного вторжения россияне похитили из Украины более 19 тысяч детей.

Также мы сообщали, что россияне лишают украинских детей, проживающих на ВОТ, национального наследия. Детям навязывают российскую идеологию, чтобы в дальнейшем они служили в российской армии.