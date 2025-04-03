Восстановление села Ягодное на Черниговщине — Зеленский прибыл с визитом

Владимир Зеленский ознакамливается с материалами. Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что село Ягодное на Черниговщине, которое пережило российскую оккупацию, продолжает медленно возвращаться к жизни. Сейчас там продолжаются строительные работы для восстановления поврежденной россиянами жилой инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Российские войска разрушили значительную часть населенного пункта, вызвав серьезные разрушения жилой инфраструктуры.

Владимир Зеленский осматривает план реконструкции местной школы. Фото: ОПУ

"За 27 дней оккупации россияне нанесли много вреда, разрушили многочисленные дома. Из 150 поврежденных и 16 разрушенных домов пока восстановлено 56. Восстановление продолжается", — прокомментировал Владимир Зеленский.

Делегация с Владимиром Зеленским в селе Ягодное. Фото: ОПУ

Кроме того, в селе ремонтируют дороги и тротуары. А еще там построят спортивно-культурный центр Urban Park. В нем будет спортивная и детская площадки, пешеходные дорожки и озелененная зона.

"Спасибо всем, кто работает над восстановлением, помогает людям и возвращает нормальную жизнь в село. Это очень важно", — сказал Зеленский.

Оккупация села Ягодное — ад, который россияне устроили украинцам на 27 дней

Село Ягодное, расположенное вблизи Чернигова, было оккупировано российскими войсками в марте 2022 года. По данным ООН и украинских правоохранителей, в течение 27 дней оккупации в местной школе захватчики устроили застенок и место массового содержания мирного населения.

Подвал школы, где удерживали пленных украинцев россияне. Фото: ОПУ

В подвале школьного здания удерживали 367 человек, среди которых были дети, самому младшему из которых было всего полтора месяца, а также пенсионеры. Люди провели в тесном помещении без света, доступа на улицу, вентиляции и медицинской помощи почти месяц.

В память об ужасах оккупации в подвале школы оставили все, как и было. Фото: ОПУ

В результате нечеловеческих условий 10 человек умерли прямо в подвале, остальные 17 погибли на улицах села от обстрелов или из-за действий оккупантов. В Ягодном зафиксированы массовые нарушения прав человека, включая незаконные убийства, издевательства и захват гражданской инфраструктуры.

Напомним, 31 марта Украина почтила третью годовщину деоккупации Бучи в Киевской области — Президент Украины, первая леди и представители европейских делегаций посетили мемориал.

Также вчера стало известно, что с временно оккупированных территорий удалось вернуть 11 детей.