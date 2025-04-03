Зеленський зустрівся з керівництвом громад Чернігівської області

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом у Чернігівську область. Глава держави зустрівся з керівниками територіальних громад регіону.

Про це Володимир Зеленський повідомив у четвер, 3 квітня.

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Зустріч Зеленського з головами громад Чернігівщини

За словами глави держави, під час зустрічі йшлося про безпекову ситуацію в Чернігівській області. Крім того, обговорили підтримку підприємців та програми для бізнесу. Зеленський також говорив з керівниками громад про безкоштовне харчування учнів, збільшення закупівель шкільних автобусів та будівництво укриттів у школах і садках.

"Дякую всім керівникам, усім громадянам України, жителям регіону за те, що зберегли Чернігівщину. Важливо, що в цей день і в усі дні боротьби за Чернігівщину ви тут", — зазначив президент України.

Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус під час зустрічі з главою держави зазначив, що Росія щодня обстрілює область. Він зауважив, що з початку 2025 року через удари ворога загинули двоє цивільних, ще 26 людей — поранені.

Нагадаємо, під час візиту на Чернігівщину Володимир Зеленський прибув у село Ягідне. Саме там російські загарбники катували місцевих жителів.

Глава держави ознайомився з тим, як відбудовують село Ягідне після російської окупації. Війська ворога зруйнували значну частину населеного пункту.