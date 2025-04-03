Зеленский встретился с руководством громад Черниговской области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Черниговскую область. Глава государства встретился с руководителями территориальных громад региона.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в четверг, 3 апреля.

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Встреча Зеленского с главами громад Черниговской области

По словам главы государства, во время встречи речь шла о ситуации с безопасностью в Черниговской области. Кроме того, обсудили поддержку предпринимателей и программы для бизнеса. Зеленский также говорил с руководителями громад о бесплатном питании учащихся, увеличении закупок школьных автобусов и строительстве укрытий в школах и садах.

"Спасибо всем руководителям, всем гражданам Украины, жителям региона за то, что сохранили Черниговщину. Важно, что в этот день и во все дни борьбы за Черниговщину вы здесь", — отметил президент Украины.

Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус во время встречи с главой государства отметил, что Россия ежедневно обстреливает область. Он отметил, что с начала 2025 года из-за ударов врага погибли двое гражданских, еще 26 человек — ранены.

Напомним, во время визита в Черниговскую область Владимир Зеленский прибыл в село Ягодное. Именно там российские захватчики пытали местных жителей.

Глава государства ознакомился с тем, как восстанавливают село Ягодное после российской оккупации. Войска врага разрушили значительную часть населенного пункта.