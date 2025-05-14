У Ватикані переговори у Туреччині назвали відправною точкою для припинення війни

Головна будівля Ватикану. Ілюстративне фото: Reuters

У Ватикані вважають, що переговори у Туреччині 15 травня між представниками України та Росії можуть стати "відправною точкою для припинення війни". Також Папський престол продовжує зусилля для повернення українських дітей на батьківщину.

Про це журналістам заявив кардинал та Державний секретар П'єтро Паролін в рамках заходу, присвяченого Україні, в Папському Григоріанському університеті, повідомляє Vatican News.

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Які прогнози Ватикану щодо переговорів

Кардинал заявив, що на цей момент передчасно щось прогнозувати, але сама зустріч вже є гарним показником того, що війна може закінчитись.

"Ми раді, що нарешті з’явилася можливість прямої зустрічі. Ми сподіваємося, що існуючі проблеми можуть бути вирішені там і що може розпочатися справжній мирний процес", — заявив П'єтро Паролін.

Він поділяє сподівання на ці прямі переговори за посередництва США, на яких президенти Зеленський і Путін можуть вперше зустрітися особисто.

Повернення українських дітей до дому

Також кардинал нагадав, що місія Святого Престолу щодо повернення українських дітей, яких насильно вивезли окупанти, продовжує діяти.

Кількість цих дітей залишається "дуже суперечливою", але ключовим, за його словами, є те, що "вони поступово возз’єднуються зі своїми сім’ями та близькими".

Чи приїде Папа до Києва

Кардинал Паролін також заявив, що "передчасно" розглядати можливий візит Папи Лева XIV до України.

"Він продовжуватиме, як робив це неодноразово з початку свого понтифікату, закликати до припинення війни", — запевнив кардинал.

П'єтро Паролін зазначив, що Ватикан готовий запропонувати приміщення для будь-яких зустрічей, що наблизять мир в Україні чи сприяти в інший спосіб, але водночас Ватикан не хоче "втручатися в інші поточні ініціативи".

Раніше повідомлялось, що головна дипломатка ЄС Кая Каллас негативно оцінила ймовірність зустрічі Зеленського з Путіним у Туреччині. Вона вважає, що лідер країни-терориста не наважиться на це.

А у сьогоднішньому зверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова до будь-яких форматів перемовин та не боїться зустрічей.