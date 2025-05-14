В Ватикане переговоры в Турции назвали отправной точкой для прекращения войны

Главное здание Ватикана. Иллюстративное фото: Reuters

В Ватикане считают, что переговоры в Турции 15 мая между представителями Украины и России могут стать "отправной точкой для прекращения войны". Также Папский престол продолжает усилия для возвращения украинских детей на родину.

Об этом журналистам заявил кардинал и Государственный секретарь Пьетро Паролин в рамках мероприятия, посвященного Украине, в Папском Григорианском университете, сообщает Vatican News.

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Какие прогнозы Ватикана относительно переговоров

Кардинал заявил, что на данный момент преждевременно что-то прогнозировать, но сама встреча уже является хорошим показателем того, что война может закончиться.

"Мы рады, что наконец появилась возможность прямой встречи. Мы надеемся, что существующие проблемы могут быть решены там и что может начаться настоящий мирный процесс", — заявил Пьетро Паролин.

Он разделяет надежду на эти прямые переговоры при посредничестве США, на которых президенты Зеленский и Путин могут впервые встретиться лично.

Возвращение украинских детей домой

Также кардинал напомнил, что миссия Святого Престола по возвращению украинских детей, которых насильно вывезли оккупанты, продолжает действовать.

Количество этих детей остается "очень противоречивым", но ключевым, по его словам, является то, что "они постепенно воссоединяются со своими семьями и близкими".

Приедет ли Папа в Киев

Кардинал Паролин также заявил, что "преждевременно" рассматривать возможный визит Папы Льва XIV в Украину.

"Он будет продолжать, как делал это неоднократно с начала своего понтификата, призывать к прекращению войны", — заверил кардинал.

Пьетро Паролин отметил, что Ватикан готов предложить помещение для любых встреч, которые приблизят мир в Украине или способствовать другим способом, но в то же время Ватикан не хочет "вмешиваться в другие текущие инициативы".

Ранее сообщалось, что главный дипломат ЕС Кая Каллас негативно оценила вероятность встречи Зеленского с Путиным в Турции. Она считает, что лидер государства-террориста не решится на это.

А в сегодняшнем обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к любым форматам переговоров и не боится встреч.