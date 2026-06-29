ВАКС залишив без змін запобіжний захід ексголові Офісу Президента

Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Сьогодні, 29 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту ексголови Офісу Президента України щодо зміни запобіжного заходу, зокрема скасування обов’язку носіння електронного засобу контролю.

Про це повідомив Вищий антикорупційний суд, передає Новини.LIVE.

Суд не задовольнив клопотання сторони захисту

Раніше суд обрав Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 млн грн. Після внесення застави його було звільнено з-під варти, однак на нього поклали низку процесуальних обов’язків, серед яких — носіння електронного браслета.

Ексголова Офісу Президента України підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Раніше Новини.LIVE писали, що Андрій Єрмак, який раніше очолював Офіс Президента України, вийшов із слідчого ізолятора. Колишнього високопосадовця офіційно звільнили з-під варти.

Новини.LIVE також повідомляли, що Вищий антикорупційний суд залишив у силі рішення щодо запобіжного заходу для колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Експосадовець заявив, що має намір захищати свою позицію та працювати з матеріалами справи.