Україна
ВАКС не арештував кошти Тимошенко, але заблокував майно

ВАКС не арештував кошти Тимошенко, але заблокував майно

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 14:35
ВАКС ухвалив рішення щодо арешту майна у справі Тимошенко
Народна депутатка Юлія Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання сторони обвинувачення у справі щодо Юлії Тимошенко та ухвалив часткове рішення. Суд відмовився накладати арешт на кошти, які перебувають на банківському рахунку підозрюваної, водночас погодився на арешт іншого майна у межах кримінального провадження.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Суд вирішив не накладати арешт на кошти Тимошенко

Згідно з рішенням суду, ВАКС натомість наклав арешт на майно чоловіка Юлії Тимошенко, а також на речі та активи, вилучені під час проведення обшуків.

Таким чином суд частково задовольнив клопотання слідства, але не погодився з вимогою заблокувати кошти на особистому рахунку підозрюваної.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко заявляла, що блок коштів та майна у суді хотіли впровадити для того, щоб унеможливити внесення застави за неї. 

Попри це, за нардепку уже почали вносити кошти на заставу. Журналісти "Української правди" заявили, що лише станом на ранок 20 січня на рахунках уже було 13,7 млн гривень із необхідних 33, 3 млн. 

Сама ж нардепка переконана, що обшуки та судовий процес є політичним тиском проти неї. Тимошенко пояснила, чому її вирішили "прибрати" з політичної арени.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
