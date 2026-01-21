ВАКС принял решение об аресте имущества по делу Тимошенко

Народный депутат Юлия Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство стороны обвинения по делу в отношении Юлии Тимошенко и принял частичное решение. Суд отказался накладывать арест на средства, находящиеся на банковском счете подозреваемой, в то же время согласился на арест другого имущества в рамках уголовного производства.

Суд решил не накладывать арест на средства Тимошенко

Согласно решению суда, ВАКС вместо этого наложил арест на имущество мужа Юлии Тимошенко, а также на вещи и активы, изъятые во время проведения обысков.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство следствия, но не согласился с требованием заблокировать средства на личном счете подозреваемой.

Напомним, Юлия Тимошенко заявляла, что блок средств и имущества в суде хотели внедрить для того, чтобы сделать невозможным внесение залога за нее.

Несмотря на это, за нардепа уже начали вносить средства на залог. Журналисты "Украинской правды" заявили, что только по состоянию на утро 20 января на счетах уже было 13,7 млн гривен из необходимых 33, 3 млн.

Сама же нардеп убеждена, что обыски и судебный процесс являются политическим давлением против нее. Тимошенко объяснила, почему ее решили "убрать" с политической арены.