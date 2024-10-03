Ізраїльські поліцейські прибули до Умані для допомоги хасидам під час святкування Рош га-Шана

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

До Умані прибули 16 ізраїльських поліцейських, які володіють російською та івритом. Вони допомагають з комунікацією та вирішенням питанням.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив речник поліції Ізраїлю, майор Міхаель Зінгерман у четвер, 3 жовтня.

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Окрім допомоги українським колегам, ізраїльські поліцейські також сприяють міграційній службі у випадках проблем із документами чи перебуванням хасидів в Україні. До складу команди входить також експерт-криміналіст.

На запитання про можливі інциденти речник зазначив, що мали місце незначні побутові випадки, але їх вдалося швидко вирішити.

Нагадаємо, в Умані триває святкування Рош га-Шана. Хасиди залишають після себе велику кількість сміття, яку доводиться прибирати комунальникам.

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