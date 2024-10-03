Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи хасидам во время празднования Рош ха-Шана

В Умани объяснили, как израильские полицейские помогают украинцам
В Умань прибыли 16 израильских полицейских, которые владеют русским и ивритом. Они помогают с коммуникацией и решением вопросов.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил спикер полиции Израиля, майор Михаэль Зингерман в четверг, 3 октября.
Израильские полицейские в Умани
Кроме помощи украинским коллегам, израильские полицейские также оказывают содействие миграционной службе в случаях проблем с документами или пребыванием хасидов в Украине. В состав команды входит также эксперт-криминалист.
На вопрос о возможных инцидентах спикер отметил, что имели место незначительные бытовые случаи, но их удалось быстро решить.
Напомним, в Умани продолжается празднование Рош ха-Шана. Хасиды оставляют после себя большое количество мусора, которое приходится убирать коммунальщикам.
Также корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн показал, как выглядит зона паломничества.
Читайте Новини.LIVE!