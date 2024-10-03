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В Умани объяснили, как израильские полицейские помогают украинцам

3 октября 2024 14:07
Аркадий Пастула - Редактор
Израильские полицейские прибыли в Умань для помощи хасидам во время празднования Рош ха-Шана
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

В Умань прибыли 16 израильских полицейских, которые владеют русским и ивритом. Они помогают с коммуникацией и решением вопросов.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил спикер полиции Израиля, майор Михаэль Зингерман в четверг, 3 октября.

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Кроме помощи украинским коллегам, израильские полицейские также оказывают содействие миграционной службе в случаях проблем с документами или пребыванием хасидов в Украине. В состав команды входит также эксперт-криминалист.

На вопрос о возможных инцидентах спикер отметил, что имели место незначительные бытовые случаи, но их удалось быстро решить.

Напомним, в Умани продолжается празднование Рош ха-Шана. Хасиды оставляют после себя большое количество мусора, которое приходится убирать коммунальщикам.

Также корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн показал, как выглядит зона паломничества.

Израиль полиция Украина Рош ха-Шана Умань

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