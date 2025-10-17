Відео
В Укренерго заявили, що РФ застосовує тактику "випаленої землі"

В Укренерго заявили, що РФ застосовує тактику "випаленої землі"

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 13:50
Оновлено: 13:55
Окупанти застосовують тактику випаленої землі проти енергосистеми України
Виступ Віталія Зайченка. Фото: t.me/Ukrenergo

Очільник правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що російські окупанти почали застосовувати у своїх атаках на енергосистему тактику "випаленої землі". На кожен з енергообʼєктів наразі здійснюються масовані атаки.

Про це Віталій Зайченко сказав на Київському міжнародному економічному форумі.

Читайте також:

Тактика "випаленої землі" під час атак на енергосистему України

Зайченко зауважив, що раніше у Росії була мета дійти до Києва за три дні та захопити всю Україну. Згодом противник почав використовувати тактику "випаленої землі" на фронті.

Віталій Зайченко
Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко. Фото: t.me/Ukrenergo

"А тепер — роблять це з енергетикою. На кожен з енергооб’єктів зараз здійснюються масовані атаки. Щодня велика маса дронів та ракет намагаються стерти їх з лиця землі", — наголосив глава "Укренерго".

Крім того, Зайченко наголосив на важливості міжнародної  допомоги для збереження стійкості енергосистеми в умовах постійних атак російських загарбників.

"Ми, дякуючи нашим європейським партнерам, накопичили дуже значний запас обладнання. У нас є механізми і фахівці, є досвід, який дозволяє швидко здійснювати відновлювальні роботи. Але без допомоги партнерів — це було б дуже важко", — зауважив він.

За словами очільника "Укренерго", у перспективі енергосистема України повинна стати децентралізованою та більш стійкою до ворожих ударів. Крім того, вона має бути орієнтованою на сучасні тенденції споживання та використання новітніх технологій.

Зайченко закликав промисловість та бізнес скористатись можливістю убезпечити себе від знеструмлень, водночас підтримавши енергосистему. Якщо підприємство імпортує понад 60% електроенергії від обсягу власного споживання, до нього не застосовуються заходи з відключення.

Допис "Укренерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомляли, в яких областях України сьогодні діють аварійні відключення світла.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, як окупанти змінили тактику ударів по енергосистемі.

електроенергія Україна обстріли електропостачання Укренерго Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
