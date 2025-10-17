Оккупанты применяют тактику выжженной земли против энергосистемы Украины

Выступление Виталия Зайченко. Фото: t.me/Ukrenergo

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что российские оккупанты начали применять в своих атаках на энергосистему тактику "выжженной земли". На каждый из энергообъектов сейчас осуществляются массированные атаки.

Об этом Виталий Зайченко сказал на Киевском международном экономическом форуме.

Тактика "выжженной земли" во время атак на энергосистему Украины

Зайченко отметил, что ранее у России была цель дойти до Киева за три дня и захватить всю Украину. Впоследствии противник начал использовать тактику "выжженной земли" на фронте.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Фото: t.me/Ukrenergo

"А теперь — делают это с энергетикой. На каждый из энергообъектов сейчас осуществляются массированные атаки. Ежедневно большая масса дронов и ракет пытаются стереть их с лица земли", — подчеркнул глава "Укрэнерго".

Кроме того, Зайченко отметил важность международной помощи для сохранения устойчивости энергосистемы в условиях постоянных атак российских захватчиков.

"Мы, благодаря нашим европейским партнерам, накопили очень значительный запас оборудования. У нас есть механизмы и специалисты, есть опыт, который позволяет быстро осуществлять восстановительные работы. Но без помощи партнеров — это было бы очень трудно", — отметил он.

По словам главы "Укрэнерго", в перспективе энергосистема Украины должна стать децентрализованной и более устойчивой к вражеским ударам. Кроме того, она должна быть ориентирована на современные тенденции потребления и использования новейших технологий.

Зайченко призвал промышленность и бизнес воспользоваться возможностью обезопасить себя от обесточивания, одновременно поддержав энергосистему. Если предприятие импортирует более 60% электроэнергии от объема собственного потребления, к нему не применяются меры по отключению.

Пост "Укрэнерго". Фото: скриншот

