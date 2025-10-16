Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Укрэнерго" направило месседж бизнесу — что советуют

"Укрэнерго" направило месседж бизнесу — что советуют

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 23:44
обновлено: 00:01
Отключение света в Украине — Укрэнерго направило месседж бизнесу
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Фото: кадр из видео

Бизнесу нужно больше распределенной и высокоманевренной генерации, которая менее уязвима для врага. Украинская энергосистема, созданная еще для крупных промышленных предприятий, сегодня меняется под нужды нового типа потребителя и вызовов.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какой месседж Укрэнерго направило бизнесу

Зайченко заявил, что первым драйвером изменений стало развитие возобновляемой энергетики, прежде всего солнечной. Следующим важным шагом становится внедрение технологий накопления энергии — energy storage.

"Они позволяют балансировать солнечную генерацию, сглаживать отклонения при изменениях погоды. "Укрэнерго" еще в прошлом году объявило конкурсы на строительство таких мощностей, и первые объекты уже введены в эксплуатацию", — сказал он.

Кроме того, председатель правления НЭК "Укрэнерго" объяснил, что касается распределенной и маневренной генерации, она может автономно обеспечивать предприятия во время отключений, при этом поддерживая стабильность энергосистемы.

"Мы увидели уже до последней атаки, насколько улучшилось качество регулирования нашей частоты мощности энергосистемы Украины после введения первых батарей и газопоршневых электростанций. Вот кардинально, мы уже намного лучше, чем многие наши европейские коллеги, потому что у них нет такого бума развития этой новой генерации", — заявил Виталий Зайченко.

Напомним, в Нафтогазе призвали украинцев уменьшить потребление газа. Сейчас оно больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Также мы писали, что ночью 16 октября россияне атаковали энергоинфраструктуру ДТЭК. Вследствие этого остановлена работа объектов газодобычи на Полтавщине.

электроэнергия обстрелы Укрэнерго бизнес свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации