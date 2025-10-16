Отключение света в Украине — Укрэнерго направило месседж бизнесу

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Фото: кадр из видео

Бизнесу нужно больше распределенной и высокоманевренной генерации, которая менее уязвима для врага. Украинская энергосистема, созданная еще для крупных промышленных предприятий, сегодня меняется под нужды нового типа потребителя и вызовов.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Какой месседж Укрэнерго направило бизнесу

Зайченко заявил, что первым драйвером изменений стало развитие возобновляемой энергетики, прежде всего солнечной. Следующим важным шагом становится внедрение технологий накопления энергии — energy storage.

"Они позволяют балансировать солнечную генерацию, сглаживать отклонения при изменениях погоды. "Укрэнерго" еще в прошлом году объявило конкурсы на строительство таких мощностей, и первые объекты уже введены в эксплуатацию", — сказал он.

Кроме того, председатель правления НЭК "Укрэнерго" объяснил, что касается распределенной и маневренной генерации, она может автономно обеспечивать предприятия во время отключений, при этом поддерживая стабильность энергосистемы.

"Мы увидели уже до последней атаки, насколько улучшилось качество регулирования нашей частоты мощности энергосистемы Украины после введения первых батарей и газопоршневых электростанций. Вот кардинально, мы уже намного лучше, чем многие наши европейские коллеги, потому что у них нет такого бума развития этой новой генерации", — заявил Виталий Зайченко.

